Курьезы Китай начал массовую вакцинацию людей, чтобы выяснить помогает ли эта вакцина

2020-09-30 09:38 273

Китай стал первой страной мира, которая начала колоть экспериментальную вакцину сотням тысяч своих граждан. Причем, произошло это еще до окончательного проведения всех необходимых испытаний и исследований.

По словам главы Нацкомиссии здравоохранения Китая Чжэн Чжунвэя, вакцинацию начали с медработников, поскольку эта профессия относится к профессиям повышенного риска.

"Мы очень ясно дали понять, что вакцина от Covid-19, которую мы используем из-за чрезвычайной ситуации, безопасна. Ее безопасность можно гарантировать, но ее эффективность еще предстоит определить", - сказал он, отметив, что в ходе клинических испытаний у вакцины не было серьезных побочных эффектов.

Чиновник также заявил, что при проведении вакцинации китайские власти руководствовались стандартами Всемирной организации здравоохранения, которая поддержала использование экспериментальной вакцины в чрезвычайной ситуации.

"После принятия решения о вакцинации представителей высокорисковых профессий у нас были переговоры с соответствующими представителями ВОЗ в Китае, и мы получили понимание и поддержку со стороны международной организации", - рассказал Чжэн Чжунвэй.

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