В Украине установлен новый антирекорд по COVID-19 - самые опасные области и города
2020-09-30 12:16 105
За минувшие сутки в Украине подтвердилось 4 027 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд.
Как сообщает МОЗ, сегодняшний показатель заболеваемости существенно выше вчерашнего, когда сообщалось о 3 627 инфицированных. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 209 959 человек.
Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской области (549), Донецкой области (345), Днепропетровской области (271), Львовской области (265) и Киеве (219).
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая обл - 6194 (+132)
- Волынская обл - 8059 (+148)
- Днепропетровская обл - 5822 (+271)
- Донецкая обл - 3477 (+345)*
- Житомирская обл - 5923 (+97)
- Закарпатская обл - 9819 (+84)
- Запорожская обл - 3995 (100)
- Ивано-Франковская обл - 13700 (+123)
- Кировоградская обл - 1108 (+18)
- Киев - 22778 (+219)
- Киевская обл - 9139 (+143)
- Львовская обл - 20350 (+265)
- Луганская обл - 1049 (+49)*
- Николаевская обл - 3163 (+89)
- Одесская обл - 13529 (+179)
- Полтавская обл - 2231 (+124)
- Ровенская обл - 12411 (+109)
- Сумская обл - 4223 (+215)
- Тернопольская обл - 13514 (+211)
- Харьковская обл - 18678 (+549)
- Херсонская обл - 1134 (50)
- Хмельницкая обл - 6068 (+172)
- Черновицкая обл - 14446 (+166)
- Черкасская обл - 4022 (+141)
- Черниговская обл - 4127 (+28)
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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