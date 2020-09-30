Коронавирус В Украине установлен новый антирекорд по COVID-19 - самые опасные области и города

2020-09-30 12:16 105

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 4 027 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд.

Как сообщает МОЗ, сегодняшний показатель заболеваемости существенно выше вчерашнего, когда сообщалось о 3 627 инфицированных. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 209 959 человек.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской области (549), Донецкой области (345), Днепропетровской области (271), Львовской области (265) и Киеве (219).

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

Винницкая обл - 6194 (+132)

Волынская обл - 8059 (+148)

Днепропетровская обл - 5822 (+271)

Донецкая обл - 3477 (+345) *

Житомирская обл - 5923 (+97)

Закарпатская обл - 9819 (+84)

Запорожская обл - 3995 (100)

Ивано-Франковская обл - 13700 (+123)

Кировоградская обл - 1108 (+18)

Киев - 22778 (+219)

Киевская обл - 9139 (+143)

Львовская обл - 20350 (+265)

Луганская обл - 1049 (+49) *

Николаевская обл - 3163 (+89)

Одесская обл - 13529 (+179)

Полтавская обл - 2231 (+124)

Ровенская обл - 12411 (+109)

Сумская обл - 4223 (+215)

Тернопольская обл - 13514 (+211)

Харьковская обл - 18678 (+549)

Херсонская обл - 1134 (50)

Хмельницкая обл - 6068 (+172)

Черновицкая обл - 14446 (+166)

Черкасская обл - 4022 (+141)

Черниговская обл - 4127 (+28)

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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