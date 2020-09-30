Коронавирус В Украине установлен новый антирекорд по COVID-19 - самые опасные области и города

2020-09-30 12:16 105

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 4 027 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд.

Как сообщает МОЗ, сегодняшний показатель заболеваемости существенно выше вчерашнего, когда сообщалось о 3 627 инфицированных. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 209 959 человек.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской области (549), Донецкой области (345), Днепропетровской области (271), Львовской области (265) и Киеве (219).

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая обл - 6194 (+132)
  • Волынская обл - 8059 (+148)
  • Днепропетровская обл - 5822 (+271)
  • Донецкая обл - 3477 (+345)
  • Житомирская обл - 5923 (+97)
  • Закарпатская обл - 9819 (+84)
  • Запорожская обл - 3995 (100)
  • Ивано-Франковская обл - 13700 (+123)
  • Кировоградская обл - 1108 (+18)
  • Киев - 22778 (+219)
  • Киевская обл - 9139 (+143)
  • Львовская обл - 20350 (+265)
  • Луганская обл - 1049 (+49)
  • Николаевская обл - 3163 (+89)
  • Одесская обл - 13529 (+179)
  • Полтавская обл - 2231 (+124)
  • Ровенская обл - 12411 (+109)
  • Сумская обл - 4223 (+215)
  • Тернопольская обл - 13514 (+211)
  • Харьковская обл - 18678 (+549)
  • Херсонская обл - 1134 (50)
  • Хмельницкая обл - 6068 (+172)
  • Черновицкая обл - 14446 (+166)
  • Черкасская обл - 4022 (+141)
  • Черниговская обл - 4127 (+28)

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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