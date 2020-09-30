Зеленский подписал указ об увольнении Фокина из ТКГ по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина, который ранее назвал боевиков "повстанцами", с поста первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.
Об этом сообщает Офис президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно вопросов делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе. Этим документом Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - сказано в сообщении.
Как сообщили источники в Офисе президента, место Фокина в ТКГ может занять дипломат Маркиян Лубкивский. Однако его кандидатуру поддерживают не все и есть и другие кандидаты.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире