Политика Зеленский подписал указ об увольнении Фокина из ТКГ по Донбассу

2020-09-30 17:30 123

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина, который ранее назвал боевиков "повстанцами", с поста первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

Об этом сообщает Офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно вопросов делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе. Этим документом Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - сказано в сообщении.

Как сообщили источники в Офисе президента, место Фокина в ТКГ может занять дипломат Маркиян Лубкивский. Однако его кандидатуру поддерживают не все и есть и другие кандидаты.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире