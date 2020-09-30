Политика видео Украина озвучила свою позицию по войне за Нагорный Карабах

2020-09-30 18:30 354

 

Между Азербайджаном и Арменией в конце сентября обострился военный конфликт из-за Нагорного Карабаха, МИД Украины заявило о поддержке Азербайджана.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Украина в своей внешней политике руководствуется принципом поддержки территориальной целостности государств, как следствие, наша страна в этом вооруженном конфликте поддерживает Азербайджан.

"Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что на данном этапе основной задачей является предотвращение дальнейшего разжигания конфликта и прекращение кровопролития.

 Также он обратил внимание на опасность замороженных конфликтов, которые в любой момент могут перейти в острую фазу.

"Нынешняя ситуация красноречиво свидетельствует, что любой замороженный конфликт - не замороженный, в любой момент он может взорваться. Это очаги нестабильности в Европе, и международное сообщество должно не забывать о них, "пока не стреляют", и системно прилагать усилия для урегулирования", - резюмировал Кулеба.

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