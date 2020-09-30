Коронавирус Рада решила не распространять COVID-19 и ушла на карантин

2020-09-30 19:00 282

 

Верховная Рада Украины ушла на карантин из-за роста заболеваемости COVID-19 в парламенте. Соответствующий проект постановления № 4171 поддержал 281 депутат.

Таким образом, пленарных заседаний в четверг, пятницу и всю следующую пленарную неделю не будет.

Также в документе указано, что 1, 2 и 5-9 октября народные избранники будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах). А следующее пленарное заседание состоится только 20 октября.

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