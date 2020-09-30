Коронавирус "Реальная цифра выше": ВОЗ подтвердила смерть 1 млн людей от Covid-19

2020-09-30 21:30 162



Реальная цифра летальных случаев, связанных с Covid-19, гораздо выше

В мире от коронавируса умер уже 1 млн человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 30 сентября.

При этом во время брифинга председатель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что реальная цифра летальных случаев, связанных с Covid-19, гораздо выше.

"Вчерашний день стал мрачной вехой в нашей общей борьбе с COVID19. Реальная цифра, безусловно, выше. Тысячи людей борются за свою жизнь в больницах по всему миру", - подчеркнул он.

Отметим, статистический сайт Worldometer еще 29 сентября сообщил о том, что от коронавируса в мире умерли более 1 млн человек. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 33 млн больных.

В Украине по состоянию на среду, 30 сентября, заразились коронавирусом 4027 человек. Отметим, что в стране впервые выявили более четырех тысяч новых случаев и это антирекорд.

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