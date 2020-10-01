Коронавирус В оккупированном Крыму гибнет стратегическое водохранилище: тревожные данные

2020-10-01 18:00 294

По данным синоптиков Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже более месяца не поступает вода в Чернореченское водохранилище, из которого обеспечивается водоснабжение оккупированного Севастополя.

Об этом сообщает РИА "Новости Крым".

Из-за недостаточного количества осадков в бассейне реки Черная, которая питает Чернореченское водохранилище, уровень воды составляет олько 70-73% от нормы.

По наблюдениям метеорологов в верховьях реки Черная сохраняется пересыхание, стока в реке нет уже на протяжении 44 дней. Это произошло из-за высоких температуры воздуха в сентябре и редких дождей, которые наблюдались в прошлом месяце всего дважды: 5-6 сентября и 29-30 сентября.

"В последние сутки месяца прошедшие дожди, местами сильные, не повлияли на уровень рек. Уровни воды в отдельных реках повышались на 1-3 см", - подытожили синоптики.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире