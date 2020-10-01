Политика Киев отверг обвинения Минска во вмешательстве

2020-10-01 22:00 63

 

В МИД пригласили представителя белорусского посольства, которому предъявили несколько претензий.

Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве Киева во внутренние дела Беларуси. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в четверг, 1 октября.

При этом в ведомстве увидели "в заметной в последнее время отчаянной риторике белорусских чиновников... присущ МИД России эпистолярный жанр".

Отмечается, что в МИД был приглашен советник-посланник посольства Беларуси в Украине для дачи объяснений в связи с участием в VII Форуме регионов Беларуси и РФ представителя "власти" Крыма В.Константинов (в формате видеоконференции).

"Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и Севастополь", - заявили в МИД.

Белорусский дипломат заверил, что официальная позиция Беларуси в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась.

В ходе встречи были также затронуты вопросы по инциденту с остановкой и осмотром автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на украинском-белорусской границе. МИД Украины пока не получило официальных разъяснений Минска по этому инциденту.

Украинские дипломаты также выразили обеспокоенность в связи с продолжением репрессий против участников мирных протестов в Беларуси.

Ранее в белорусском посольстве назвала "недружественным жестом" позицию Украины о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что после 5 ноября в Украине Лукашенко будут называть без должности.

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