Мир Компания Илона Маска за секунды до старта отменила запуск ракеты с интернет-спутниками

2020-10-02 10:11 261

Компания SpaceX за 18 секунд до старта отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink. Причиной стали проблемы с наземным оборудованием, сообщила пресс-служба компании.

Запуск должен был состояться еще вчера вечером. Подготовка к старту шла в штатном режиме, но за 18 секунд до запуска специалисты сообщили о "необычных показателях сенсоров наземного оборудования", в связи с чем запуск был отменен.

Напомним, в начале сентября SpaceX запустила 60 спутников Starlink, которые обеспечат высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет в труднодоступных местах Земли.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Минздраве назвали сроки запуска е-больничных

2020-07-20 19:00 2124

Китай создает свою первую спутниковую группировку на орбите Земли

2020-06-12 13:15 2115

видео Астронавты с корабля SpaceX взошли на борт МКС

2020-06-01 08:00 3081

"Укрзализныця" запускает поезда на Западную Украину: названа дата и доступные маршруты

2020-05-31 14:30 2241

Еще новости в разделе "Мир"

Конфликт в Нагорном Карабахе: Азербайджан применил тяжелую артиллерию и беспилотники

2020-10-02 12:41 183

Компания Илона Маска за секунды до старта отменила запуск ракеты с интернет-спутниками

2020-10-02 10:11 261

Ситуация в Карабахе: Путин, Трамп и Макрон сделали важное заявление

2020-10-01 21:00 690

Пользователи Instagram получат доступ к функциям Facebook Messenger

2020-10-01 13:44 687
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Конфликт в Нагорном Карабахе: Азербайджан применил тяжелую артиллерию и беспилотники 2020-10-02 12:41 183
Компания Илона Маска за секунды до старта отменила запуск ракеты с интернет-спутниками 2020-10-02 10:11 261
Ситуация в Карабахе: Путин, Трамп и Макрон сделали важное заявление 2020-10-01 21:00 690
Пользователи Instagram получат доступ к функциям Facebook Messenger 2020-10-01 13:44 687

Лента

13:43 Лидеры ЕС приняли важное решение по санкциям против руководства Беларуси
13:16 COVID-19 обрушил мировые цены на нефть - что реально происходит в экономике
12:41 Конфликт в Нагорном Карабахе: Азербайджан применил тяжелую артиллерию и беспилотники
12:15 Сутки на Донбассе: два обстрела сепаратистов и масштабные пожары
фото 12:08 В столице прошел турнир бальных танцев для непрофессионалов
11:37 COVID-19 в Украине: по числу зараженных установлен третий антирекорд подряд
11:14 Реал, Интер и Боруссия будут противостоять Шахтеру в Лиге чемпионов
10:39 Коронавирус обнаружен еще у двух депутататов Верховной Рады
10:11 Компания Илона Маска за секунды до старта отменила запуск ракеты с интернет-спутниками
09:38 Дональд Трамп подтвердил, что он и Мелания заражены коронавирусом