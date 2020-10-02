Мир Компания Илона Маска за секунды до старта отменила запуск ракеты с интернет-спутниками

2020-10-02 10:11 261

Компания SpaceX за 18 секунд до старта отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink. Причиной стали проблемы с наземным оборудованием, сообщила пресс-служба компании.

Запуск должен был состояться еще вчера вечером. Подготовка к старту шла в штатном режиме, но за 18 секунд до запуска специалисты сообщили о "необычных показателях сенсоров наземного оборудования", в связи с чем запуск был отменен.

Напомним, в начале сентября SpaceX запустила 60 спутников Starlink, которые обеспечат высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет в труднодоступных местах Земли.

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