Коронавирус COVID-19 в Украине: по числу зараженных установлен третий антирекорд подряд

2020-10-02 11:37 246

В Украине за сутки выявили 4633 новых случая коронавируса - это третий антирекорд подряд. Всего в стране уже 217 661 случай COVID-19. По данным Минздрава выздоровел уже 96591 украинец (накануне - 2148), а скончался 4261 человек (накануне - 68).

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая обл - 6452 (+144)
  • Волынская обл - 8325 (+131)
  • Днепропетровская обл - 6422 (+334)
  • Донецкая обл - 3650 (+93)
  • Житомирская обл - 6265 (+177)
  • Закарпатская обл - 10004 (+86)
  • Запорожская обл - 4284 (+156)
  • Ивано-Франковская обл - 13968 (+131)
  • Кировоградская обл - 1141 (+14)
  • Киев - 23602 (+447)
  • Киевская обл - 9428 (+149)
  • Львовская обл - 20826 (+236)
  • Луганская обл - 1140 (+49)
  • Николаевская обл - 3369 (+99)
  • Одесская обл - 14069 (+280)
  • Полтавская обл - 2512 (+167)
  • Ровенская обл - 12770 (+216)
  • Сумская обл - 4677 (+242)
  • Тернопольская обл - 13996 (+229)
  • Харьковская обл - 19588 (+460)
  • Херсонская обл - 1250 (+82)
  • Хмельницкая обл - 6432 (+244)
  • Черновицкая обл - 14787 (+182)
  • Черкасская обл - 4295 (+130)
  • Черниговская обл - 4409 (+155)

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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