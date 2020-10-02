COVID-19 в Украине: по числу зараженных установлен третий антирекорд подряд
2020-10-02 11:37 246
В Украине за сутки выявили 4633 новых случая коронавируса - это третий антирекорд подряд. Всего в стране уже 217 661 случай COVID-19. По данным Минздрава выздоровел уже 96591 украинец (накануне - 2148), а скончался 4261 человек (накануне - 68).
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая обл - 6452 (+144)
- Волынская обл - 8325 (+131)
- Днепропетровская обл - 6422 (+334)
- Донецкая обл - 3650 (+93)*
- Житомирская обл - 6265 (+177)
- Закарпатская обл - 10004 (+86)
- Запорожская обл - 4284 (+156)
- Ивано-Франковская обл - 13968 (+131)
- Кировоградская обл - 1141 (+14)
- Киев - 23602 (+447)
- Киевская обл - 9428 (+149)
- Львовская обл - 20826 (+236)
- Луганская обл - 1140 (+49)*
- Николаевская обл - 3369 (+99)
- Одесская обл - 14069 (+280)
- Полтавская обл - 2512 (+167)
- Ровенская обл - 12770 (+216)
- Сумская обл - 4677 (+242)
- Тернопольская обл - 13996 (+229)
- Харьковская обл - 19588 (+460)
- Херсонская обл - 1250 (+82)
- Хмельницкая обл - 6432 (+244)
- Черновицкая обл - 14787 (+182)
- Черкасская обл - 4295 (+130)
- Черниговская обл - 4409 (+155)
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире