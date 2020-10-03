Коронавирус Мальчик заразился пневмонией от хомячка

2020-10-03 12:30 105

 

Эксперты отметили, что подобные случаи заражения пневмонией крайне редки, но всё же встречаются.

В Великобритании десятилетний мальчик Джек Сейдж подхватил пневмонию от хомячка. об этом пишет The Sun.

По данным издания, юный британец целый год боролся с заболеванием, которое врачи не могли диагностировать два месяца. Сообщается, что когда ребенок только попал в больницу, врачи заподозрили у него лейкемию. Настолько тяжелым было его состояние.

После двух бронхоскопий и множества тестов медикам удалось диагностировать у Джека эозинофильную пневмонию.

Как выяснилось, перед тем, как здоровье ребенка ухудшилось, он играл с домашним хомяком Танго.

Именно в грызуне врачи увидели проблему. Эксперты отметили, что подобные случаи заражения крайне редки, но все же встречаются. Семье пришлось отдать хомяка, а Джек пошел на поправку, лечение заняло более года. Мальчик до сих пор еще сильно ослаблен. Врачи не разрешают ему ходить в школу. Учителя дают Джеку уроки онлайн.

Напомним, обыкновенный хомяк Cricetus cricetus попал в список Международного союза охраны природы с пометкой Critically Endangered – находящийся под угрозой исчезновения. Этот вид срочно нуждается в охране.

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