Коронавирус Умер врач, ставший лицом борьбы с коронавирусом в Украине

2020-10-03 15:00 342

Врач Иван Венжинович, который стал лицом билбордов "Спасибо за жизнь" и лечил пациентов с COVID-19, скончался от двусторонней пандемии. Об этом сообщили на странице Почаевской районной клинической больницы в Facebook.

"Непостижимая потеря! Мы все скорбим. На 51 году жизни перестало биться сердце врача Венжинович Ивана Федоровича", - написали в посте.

Директор Почаевской районной больницы Богдан Кучер рассказал, что у Венжиновича была пневмония и подозрение на коронавирус, однако, ПЦР-тест заболевания не подтвердил.

"Тянул молча все на себе. Потому что кто - как не мы? Врачи. Он был Героем нашего времени", - сказал Кучер о самоотверженности и работе доктора.

Известно, что у Венжиновича осталась жена, которая работает заведующей лаборатории, и двое детей.

Стоит отметить, что в разгар пандемии информационное агентство Associated Press сделало фоторепортаж из ряда украинских больниц. Именно фото Венжиновича разлетелось по многим изданиям, а позже, его разместили на билбордах во многих украинских городах, Так он стал "лицом" украинских медиков, борющихся с коронавирусом.

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