Усиление карантина в Украине, Степанов сделал срочное обращение: "Рынки, супермаркеты и магазины..."

В Украине планируют усилить контроль за соблюдением карантинных мер
С таким заявлением выступил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга.
По его словам, необходимо усилить контроль особенно в местах массового скопления людей.
"Те же самые рынки. Потому что мы можем увидеть, что в магазинах и супермаркетах пытаются как-то устанавливать контролирующие меры… Я еще раз хочу обратить внимание, у нас увеличивается количество людей, у которых тяжелое протекание болезни", - отметил Степанов.
Напомним, 26 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября.
По его словам, все может произойти уже в октябре, а решения будет зависеть от количества зараженных.
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