Коронавирус Усиление карантина в Украине, Степанов сделал срочное обращение: "Рынки, супермаркеты и магазины..."

2020-10-04 13:00 438

 

В Украине планируют усилить контроль за соблюдением карантинных мер

С таким заявлением выступил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга.

По его словам, необходимо усилить контроль особенно в местах массового скопления людей.

"Те же самые рынки. Потому что мы можем увидеть, что в магазинах и супермаркетах пытаются как-то устанавливать контролирующие меры… Я еще раз хочу обратить внимание, у нас увеличивается количество людей, у которых тяжелое протекание болезни", - отметил Степанов.

Напомним,  26 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября.

 Также главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что жесткий карантин для всей Украины могут ввести в любое время

По его словам, все может произойти уже в октябре, а решения будет зависеть от количества зараженных.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Эксперты прогнозируют подорожание хлеба в Украине

2020-10-04 15:00 78

Умер врач, ставший лицом борьбы с коронавирусом в Украине

2020-10-03 15:00 801

В Украине хотят изменить правила денежных переводов: чего ожидать и кого это коснется

2020-10-03 14:00 2115

Зеленский сделал заявление о новом обмене пленными

2020-10-03 13:00 834

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Британии совершили прорыв в борьбе с коронавирусом

2020-10-04 13:30 204

Усиление карантина в Украине, Степанов сделал срочное обращение: "Рынки, супермаркеты и магазины..."

2020-10-04 13:00 438

Эксперт рассказал, как не подхватить коронавирус с поверхности продуктов

2020-10-04 11:00 330

Умер врач, ставший лицом борьбы с коронавирусом в Украине

2020-10-03 15:00 801
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Британии совершили прорыв в борьбе с коронавирусом 2020-10-04 13:30 204
Усиление карантина в Украине, Степанов сделал срочное обращение: "Рынки, супермаркеты и магазины..." 2020-10-04 13:00 438
Эксперт рассказал, как не подхватить коронавирус с поверхности продуктов 2020-10-04 11:00 330
Умер врач, ставший лицом борьбы с коронавирусом в Украине 2020-10-03 15:00 801

Лента

15:00 Эксперты прогнозируют подорожание хлеба в Украине
видео 14:30 NASA показала впечатляющий запуск украинско-американской ракеты
14:00 Зеленский одобрил изменения в госбюджет: что поменялось
13:30 В Британии совершили прорыв в борьбе с коронавирусом
13:00 Усиление карантина в Украине, Степанов сделал срочное обращение: "Рынки, супермаркеты и магазины..."
12:30 В октябре магнитная буря ударит по украинцам с кошмарной силой, названы даты: «Три дня подряд...»
12:00 Осенний призыв 2020: кто может проигнорировать повестку на срочную службу
11:30 Добавили много выходных и перенесли отработки праздников: когда будем отдыхать в 2021-м
11:00 Эксперт рассказал, как не подхватить коронавирус с поверхности продуктов
фото 10:30 Война за Карабах: обновленная карта боев Азербайджана с Арменией