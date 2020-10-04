Коронавирус Усиление карантина в Украине, Степанов сделал срочное обращение: "Рынки, супермаркеты и магазины..."

2020-10-04 13:00 438

В Украине планируют усилить контроль за соблюдением карантинных мер

С таким заявлением выступил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга.

По его словам, необходимо усилить контроль особенно в местах массового скопления людей.

"Те же самые рынки. Потому что мы можем увидеть, что в магазинах и супермаркетах пытаются как-то устанавливать контролирующие меры… Я еще раз хочу обратить внимание, у нас увеличивается количество людей, у которых тяжелое протекание болезни", - отметил Степанов.

Напомним, 26 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября.

Также главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что жесткий карантин для всей Украины могут ввести в любое время