Коронавирус Это новый антирекорд. За выходные почти у 300 силовиков в Украине выявили Covid-19

2020-10-05 17:30 264

 

За выходные в Украине положительный результат тест на Covid-19 получили 294 правоохранителя. Это новый антирекорд.

Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает пресс-служба МВД.

"В течение выходных коронавирусной болезнью заболели 294 правоохранителя. За сутки зафиксировано 213 случаев Covid-19 среди сотрудников МВД, что стало новым антирекордом", - говорится в сообщении.

Сейчас больше всего инфицированных правоохранителей за сутки было выявлено в Хмельницкой области (15), Луганской области (8) и в Киеве (+35).

"С начала пандемии Covid-19 заболел 6 441 работник МВД, 5 751 человек выздоровели, 16 правоохранителей умерло", - говорится в сообщении.

По данным МВД, всего за прошлую неделю коронавирусную болезнь обнаружили у 1 175 сотрудников.

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