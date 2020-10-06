Коронавирус Стало известно, сколько украинцев сегодня находятся в больницах с COVID-19

2020-10-06 08:12 240

В настоящее время почти 17 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него пребывают в больницах Украины, сообщил глава МОЗ страны Максим Степанов в эфире ICTV. Только за последнюю неделю пришлось госпитализировать 2500 человек с COVID-19 или подозрением на него.

Чиновник также предупредил, что если заполняемость "коронавирусных" коек в больницах, которых подготовили 35 тысяч, превысит 60%, возможны ужесточения карантина.

"Если заполняемость коек будет увеличиваться такими темпами, и мы выйдем больше чем на 60%, то мы будем предлагать не действовать исключительно в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в регионах устанавливаются разные уровни ограничений, а предложим вводить более жесткие ограничения на территории всей страны", - заявил Степанов.

В то же время, по его мнению, введение полного локдауна не потребуется.

"Когда мы говорим о более жестких ограничениях, мы не говорим о полной остановке страны. Я не считаю, что нужно делать полный локдаун, но определенные ограничения нужно вводить, чтобы разрывать цепь передачи заболевания", - сообщил министр.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

Еще по теме

10 июня украинцев ждет новый этап выхода из карантина - что изменится

2020-06-08 14:41 2040

Пик Covid-19 в Украине пройден, но на очереди вторая волна заражения

2020-05-29 21:36 2037

Стала известна реальная стоимость лечения каждого зараженного Covid-19 в Украине

2020-04-02 13:41 5211

Минздрав добивается введения чрезвычайного положения из-за коронавируса

2020-03-23 13:44 1260

Еще новости в разделе "Коронавирус"

С 6 октября Париж и пригороды признаны зоной максимальной опасности

2020-10-06 08:38 411

Стало известно, сколько украинцев сегодня находятся в больницах с COVID-19

2020-10-06 08:12 240

У Трампа рассказали о его состоянии

2020-10-05 20:00 558

В Минздраве допускают возможность возвращения к жесткому карантину

2020-10-05 19:30 459
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

С 6 октября Париж и пригороды признаны зоной максимальной опасности 2020-10-06 08:38 411
Стало известно, сколько украинцев сегодня находятся в больницах с COVID-19 2020-10-06 08:12 240
У Трампа рассказали о его состоянии 2020-10-05 20:00 558
В Минздраве допускают возможность возвращения к жесткому карантину 2020-10-05 19:30 459

Лента

10:39 Зеленский заявил, что ему нужны прямые переговоры с Путиным
10:15 Что происходит с гривной - курс валют на сегодня снова удивил
09:40 Основными вопросами на саммите Украина-ЕС станут реформы, Донбасс и Беларусь
09:11 Майдан в Киргизии: протестующие захватили здания парламента и правительства
08:38 С 6 октября Париж и пригороды признаны зоной максимальной опасности
08:12 Стало известно, сколько украинцев сегодня находятся в больницах с COVID-19
22:00 Нагорный Карабах: между Арменией и Азербайджаном возобновились бои
21:30 На украинских дорогах появятся новые ограничители скорости
21:00 Синоптики спрогнозировали погоду на вторую неделю октября
20:30 Азербайджан просит помощи у Украины из-за эскалации в Нагорном Карабахе: официальное заявление