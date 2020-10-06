Коронавирус Стало известно, сколько украинцев сегодня находятся в больницах с COVID-19

2020-10-06 08:12 240

В настоящее время почти 17 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него пребывают в больницах Украины, сообщил глава МОЗ страны Максим Степанов в эфире ICTV. Только за последнюю неделю пришлось госпитализировать 2500 человек с COVID-19 или подозрением на него.

Чиновник также предупредил, что если заполняемость "коронавирусных" коек в больницах, которых подготовили 35 тысяч, превысит 60%, возможны ужесточения карантина.

"Если заполняемость коек будет увеличиваться такими темпами, и мы выйдем больше чем на 60%, то мы будем предлагать не действовать исключительно в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в регионах устанавливаются разные уровни ограничений, а предложим вводить более жесткие ограничения на территории всей страны", - заявил Степанов.

В то же время, по его мнению, введение полного локдауна не потребуется.

"Когда мы говорим о более жестких ограничениях, мы не говорим о полной остановке страны. Я не считаю, что нужно делать полный локдаун, но определенные ограничения нужно вводить, чтобы разрывать цепь передачи заболевания", - сообщил министр.

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