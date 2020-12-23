Коронавирус Чтобы не подхватить новый британский штамм коронавируса - нужно воздержаться от...

2020-12-23 08:12 252

Минздрав рекомендует украинцам не посещать страны, в которых обнаружили новый штамм коронавируса, в первую очередь Великобританию. 

"Мы рекомендуем всем по возможности воздержаться от необязательных поездок в Великобританию а также из нее на территорию Украины. Также, если есть возможность, воздержаться от поездок в Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции этой мутации коронавируса", - сообщил сегодня главный санитарный врач и замминистра Виктор Ляшко.

Напомним, на днях британские власти признали, что в Лондоне и на юго-востоке Англии начал быстро распространяться новый, более заразный, штамм коронавируса SARS-CoV-2.

После этого многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.

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