Мир Майдан в Киргизии: президент приказал силовикам не открывать огонь

2020-10-06 11:42 279

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что минувшей ночью была совершена попытка незаконно захватить государственную власть. По его словам, он приказал силовикам не открывать огонь, сообщает во вторник, 6 октября, 24.kg.

Жээнбеков призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле, соотечественников - не поддаваться на провокации.

"Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок", - заявил он.

Глава государства также предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

В то же время, в оппозиции заявили, что намерены отстранить действующего президента от должности, сообщает Интерфакс, со ссылкой на представителя оппозиционной национал-патриотической партии Чон казат ("Великий поход") Максат Мамытканов.

"Мы намерены добиваться отстранения Сооронбая Жээнбекова от занимаемой должности... Выборы в парламент Киргизии нужно провести заново, но только после принятия новой Конституции. Действующий Центризбирком также следует убрать, мы ему не доверяем. Сейчас мы должны решить, по какой Конституции будем это делать. Поступают предложения - ввести институт курултая", - сказал Мамытканов.

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