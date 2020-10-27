Мир Майдан в Киргизии: мэр столицы сменится уже в шестой раз за месяц

2020-10-27 13:12 162

В столице Кыргызстана Бишкеке в шестой раз за три последние недели сменится и.о. мэра.

Действующий и.о. градоначальника Бишкека Нариман Тюлеев объявил о своей отставке. Его место на данной должности займет экс-губернатор Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев.

Хотя Тюлеев еще не подписал заявление о сложении полномочий, но обещал, что сделает это в ближайшее время.

Интересно, что ранее Тюлеев говорил, что до апреля столицей будут руководить другой человек – вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Напомним, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории города Бишкека повторно вводится режим чрезвычайного положения еще 12 октября. С того времени ситуация в городе остается сложной.

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