Коронавирус В Украине снова больше 4 тысяч новых случаев коронавируса - где сегодня опасно

2020-10-06 14:16 189

За минувшие сутки в Украине выявили 4 348 новых случаев коронавируса. Больше всего новых фактов заражения в Киеве, Харьковской области. В МОЗ сообщают, что вспышку коронавируса зафиксировали в Полтавской области, более 300 случаев за сутки. Также сложная эпидемиологическая ситуация в Одесской области (+292), Днепропетровской области (+235), Хмельницкой области (+295).

На сегодня в стране 234 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 520 летальных (+90 за сутки), 103 401 пациент выздоровел.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:

Винницкая область - 6930 случаев;

Волынская область - 8880 случаев;

Днепропетровская область - 7372 случая;

Донецкая область - 4561 случай; *

Житомирская область - 7070 случаев;

Закарпатская область - 10 317 случаев;

Запорожская область - 4746 случаев;

Ивано-Франковская область - 14 451 случай;

Кировоградская область - 1194 случая;

г. Киев - 25091 случай;

Киевская область - 10 099 случаев;

Львовская область - 21 494 случая;

Луганская область - 1333 случая; *

Николаевская область - 3894 случая;

Одесская область - 15 021 случай;

Полтавская область - 3270 случаев;

Ровенская область - 13 374 случая;

Сумская область - 5676 случаев;

Тернопольская область - 14 610 случаев;

Харьковская область - 21 451 случай;

Херсонская область - 1544 случая;

Хмельницкая область - 7263 случая;

Черновицкая область - 15444 случаи;

Черкасская область - 4687 случаев;

Черниговская область - 4812 случаев.

*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет

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