В Украине снова больше 4 тысяч новых случаев коронавируса - где сегодня опасно
2020-10-06 14:16 189
За минувшие сутки в Украине выявили 4 348 новых случаев коронавируса. Больше всего новых фактов заражения в Киеве, Харьковской области. В МОЗ сообщают, что вспышку коронавируса зафиксировали в Полтавской области, более 300 случаев за сутки. Также сложная эпидемиологическая ситуация в Одесской области (+292), Днепропетровской области (+235), Хмельницкой области (+295).
На сегодня в стране 234 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 520 летальных (+90 за сутки), 103 401 пациент выздоровел.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:
- Винницкая область - 6930 случаев;
- Волынская область - 8880 случаев;
- Днепропетровская область - 7372 случая;
- Донецкая область - 4561 случай;*
- Житомирская область - 7070 случаев;
- Закарпатская область - 10 317 случаев;
- Запорожская область - 4746 случаев;
- Ивано-Франковская область - 14 451 случай;
- Кировоградская область - 1194 случая;
- г. Киев - 25091 случай;
- Киевская область - 10 099 случаев;
- Львовская область - 21 494 случая;
- Луганская область - 1333 случая;*
- Николаевская область - 3894 случая;
- Одесская область - 15 021 случай;
- Полтавская область - 3270 случаев;
- Ровенская область - 13 374 случая;
- Сумская область - 5676 случаев;
- Тернопольская область - 14 610 случаев;
- Харьковская область - 21 451 случай;
- Херсонская область - 1544 случая;
- Хмельницкая область - 7263 случая;
- Черновицкая область - 15444 случаи;
- Черкасская область - 4687 случаев;
- Черниговская область - 4812 случаев.
*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет
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