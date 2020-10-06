Коронавирус В Украине снова больше 4 тысяч новых случаев коронавируса - где сегодня опасно

2020-10-06 14:16 189

За минувшие сутки в Украине выявили 4 348 новых случаев коронавируса. Больше всего новых фактов заражения в Киеве, Харьковской области. В МОЗ сообщают, что вспышку коронавируса зафиксировали в Полтавской области, более 300 случаев за сутки. Также сложная эпидемиологическая ситуация в Одесской области (+292), Днепропетровской области (+235), Хмельницкой области (+295).

На сегодня в стране 234 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 520 летальных (+90 за сутки), 103 401 пациент выздоровел. 

Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:

  • Винницкая область - 6930 случаев;
  • Волынская область - 8880 случаев;
  • Днепропетровская область - 7372 случая;
  • Донецкая область - 4561 случай;*
  • Житомирская область - 7070 случаев;
  • Закарпатская область - 10 317 случаев;
  • Запорожская область - 4746 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 14 451 случай;
  • Кировоградская область - 1194 случая;
  • г. Киев - 25091 случай;
  • Киевская область - 10 099 случаев;
  • Львовская область - 21 494 случая;
  • Луганская область - 1333 случая;*
  • Николаевская область - 3894 случая;
  • Одесская область - 15 021 случай;
  • Полтавская область - 3270 случаев;
  • Ровенская область - 13 374 случая;
  • Сумская область - 5676 случаев;
  • Тернопольская область - 14 610 случаев;
  • Харьковская область - 21 451 случай;
  • Херсонская область - 1544 случая;
  • Хмельницкая область - 7263 случая;
  • Черновицкая область - 15444 случаи;
  • Черкасская область - 4687 случаев;
  • Черниговская область - 4812 случаев.

*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Когда в Украине увеличат количество тестирований на Covid-19

2020-10-06 14:45 126

У мэра Умани двухсторонняя пневмония и признаки коронавирусной болезни

2020-10-06 12:43 225

КАРТА Сегодня в Украине будет дождливо, но резкого похолодания ждать не стоит

2020-10-06 12:14 276

Основными вопросами на саммите Украина-ЕС станут реформы, Донбасс и Беларусь

2020-10-06 09:40 321

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Когда в Украине увеличат количество тестирований на Covid-19

2020-10-06 14:45 126

В Украине снова больше 4 тысяч новых случаев коронавируса - где сегодня опасно

2020-10-06 14:16 189

У мэра Умани двухсторонняя пневмония и признаки коронавирусной болезни

2020-10-06 12:43 225

С 6 октября Париж и пригороды признаны зоной максимальной опасности

2020-10-06 08:38 498
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Когда в Украине увеличат количество тестирований на Covid-19 2020-10-06 14:45 126
В Украине снова больше 4 тысяч новых случаев коронавируса - где сегодня опасно 2020-10-06 14:16 189
У мэра Умани двухсторонняя пневмония и признаки коронавирусной болезни 2020-10-06 12:43 225
С 6 октября Париж и пригороды признаны зоной максимальной опасности 2020-10-06 08:38 498

Лента

15:12 Лидеры Азербайджана и Армении кичатся победами в Twitter и Facebook
14:45 Когда в Украине увеличат количество тестирований на Covid-19
14:16 В Украине снова больше 4 тысяч новых случаев коронавируса - где сегодня опасно
13:44 Сутки на Донбассе: зафиксировано два нарушения режима тишины
13:12 В ООН сообщили, сколько мирных граждан погибло в Нагорном Карабахе
12:43 У мэра Умани двухсторонняя пневмония и признаки коронавирусной болезни
КАРТА 12:14 Сегодня в Украине будет дождливо, но резкого похолодания ждать не стоит
11:42 Майдан в Киргизии: президент приказал силовикам не открывать огонь
11:16 Страны Евросоюза начали отозвать своих послов из Беларуси
10:39 Зеленский заявил, что ему нужны прямые переговоры с Путиным