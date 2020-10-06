Коронавирус Стало известно, сколько времени коронавирус «живет» на коже человека

2020-10-06 20:00 312

 

Ученые рассказали, что коронавирус остается на коже рук около девяти часов, то есть очень долгое время. Это в четыре раза больше, чем нахождение на коже вируса гриппа А. Об этом исследовании сообщила группа специалистов из Медицинского университета префектуры Киото в Японии.

Медики отмечают, что эта информация должна заставить людей тщательней и чаще мыть с мылом руки или обрабатывать их антисептиком.

Как пишет таблоид Daily Mail, в лаборатории исследовали образцы человеческой кожи для того, чтобы не заразить добровольцев. Так, клетки кожи были смешаны с образцами COVID-19 и вируса гриппа А, который также распространяется воздушно-капельным путем и при контакте с людьми.

Выяснилось, что вирус гриппа живет на коже примерно 1,8 часа. COVID-19 же оставался на коже около девяти часов, что в четыре раза больше нахождения там гриппа.

"Эти результаты показывают, что SARS-CoV-2 имеет заметно более высокую стабильность на коже человека. При смешивании со слизью из образцов верхних дыхательных путей коронавирус жил около 11 часов по сравнению с 1,69 часами для вируса гриппа", – сообщили ученые.

По словам ученых, вирусы испарились с образцов кожи после обработки этих участков антисептическим раствором, содержащим 80% спирта.

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