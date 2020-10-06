Политика Украина не планирует разрывать дипломатические отношения с Беларусью - Кулеба

2020-10-06 21:30 222

 

Министр внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит оснований разрывать дипломатические отношения с Беларусью или понижать свое дипломатические присутствие в республике.

Об этом глава МИД рассказал в интервью "ВВС Украина".

"Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией, но я вижу основания, и вы знаете, что это официальная позиция Украины, свернуть официальные контакты, оставив окно коммуникации в МИД", - заявил Кулеба.

Также, говоря об экономическом взаимодействии, министр заверил, что Украина не собирается "атаковать и делать Беларуси еще хуже". При этом, по его словам, Украина намерена присоединиться к санкциям Евросоюза, так как в этой ситуации важно действовать единым фронтом.

Напомним, ранее Кулеба уже заявлял, что Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против республики. При этом посла в Минске МИД отзывать не собирается.

Также министр сообщал, что после завершения срока президентских полномочий Александра Лукашенко, который истекает 5 ноября, официальная Украина планирует называть его по имени без указания должности.

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