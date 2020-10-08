Виктор Цыганков впервые сыграл в статусе капитана национальной сборной

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков в товарищеском матче с Францией впервые сыграл в статусе капитана национальной команды.
22-летний Цыганков получил капитанскую повязку на 62-й минуте, когда Роман Яремчук заменил Андрея Ярмоленко, который начинал матч в качестве капитана. Ярмоленко передал свою повязку Цыганкову.
ФРАНЦИЯ РАЗГРОМИЛА УКРАИНУ СО СЧЁТОМ 7:1
Напомним, Цыганков стал автором единственного забитого мяча в ворота французов в составе сборной Украины в этом матче.
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