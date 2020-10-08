Мир Азербайджан обвинили в доставке в Нагорный Карабах боевиков из Афганистана

2020-10-08 13:42 123

В боях между армянской и азербайджанской армиями на юге Нагорного Карабаха участвуют военнослужащие из третьих стран, в частности, из Турции, а также с недавнего времени и с Афганистана.  

"Сегодня стало известно, что теперь сюда доставляют боевиков из Афганистана", - заявил журналистам официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его данным,  многие военные Азербайджана были убиты в тяжелых боях. Кроме того, уничтожено до 80 единиц техники армии противника.

"Часть военной техники захвачена нашими подразделениями. Но после бои продолжились, поэтому окончательных данных  пока нет", - указал представитель министерства.

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