Экономика Впервые Всемирный экономический форум в Давосе пройдет удаленно

2020-10-08 17:00 237

Ежегодный Всемирный экономический форум, который должен был пройти в швейцарском Давосе в январе 2021 года, перенесен в Люцерн и состоится 18-21 мая 2021 года.



"Заседание состоится при условии выполнения всех условий, которые позволят обеспечить охрану здоровья и безопасность его участников и местного населения", - сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление оргкомитета.

Темой следующего Форума объявлена Большая перезагрузка, его участники будут искать и предлагать решения для восстановления экономики после кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

При этом оргкомитет вместо традиционного январского форума в Давосе проведет онлайн-форум Давосские диалоги в течение недели начиная c 25 января 2021 года. В ходе мероприятия мировые лидеры поделятся своими взглядами на ситуацию в мире.

По мнению организаротов, можно будет вернуться к традиционному формату проведения в Давосе в 2022 году.

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