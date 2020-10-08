Коронавирус «Наступит коллапс»: «ЕС» требует развернуть в Киеве больницы третьей волны для лечения COVID-19

2020-10-08 19:30 117

 

Больницы первой и второй для лечения больных COVID-19 в Киеве почти переполнены. "Европейская Солидарность" требует от местных властей развернуть больницы третьей волны.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Марина Порошенко, первый номер списка партии “Европейская Солидарность” в Киевсовет, посетила Киевскую городскую клиническую больницу №8.

После визита Марина Порошенко заявила, что больницы первой волны для лечения больных COVID-19 переполнены, второй — на грани заполнения. При этом в течение последних двух недель в Киеве количество тяжелобольных COVID-19 увеличилась почти вдвое и составила более трехсот. По словам Марины Порошенко, при такой тенденции уже через 10 дней в медицинских учреждениях столицы может наступить полный коллапс.

Марина Порошенко напомнила, что еще весной Киевсовет выделил около миллиарда гривен для медицинской отрасли столицы.

“За это время уже можно было развернуть больницы третьей волны — подготовить помещения, закупить оборудование и привлечь дополнительных врачей”, — считает Марина Порошенко.

Однако сегодня, по ее словам, помещения не подготовлены и не оборудованы, а врачей не хватает — они или болеют, или увольняются из-за высоких рисков и низкой оплаты труда.

В связи с этим “ЕС” призвала местную власть развернуть больницы третьей волны, а центральную — выплатить врачам надбавки.

“Поэтому мы требуем от местных властей немедленного развертывания больниц третьей волны и увеличение муниципальной надбавки для медицинских работников. А от центральной власти — выплат обещанных 300% к заработной плате медикам, которые лечат больных COVID-19”, — заявила она.

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