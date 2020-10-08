Коронавирус Ляшко назвал условие для введения жесткого карантина в Украине

2020-10-08 21:30 282

 

Он также рассказал, сможет ли медицинская система обеспечить 50 000 койко-мест для больных COVID-19

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вводить жесткие карантинные ограничительные мероприятия в стране на данный момент нецелесообразно.

Как передает Хвиля, об этом он сказал в интервью «Украинской правде. Жизнь».

При этом он отметил, что в случае полной заполненности больными коронавирусом всех койко-мест, подготовленных для госпитализации таких больных в больницах, Украина вынуждена будет снова ввести жесткий карантин.

Ляшко также прокомментировал, сможет ли медицинская система обеспечить 50 000 койко-мест для больных COVID-19. По его словам, такое количество подготовленных мест удалось обеспечить благодаря предварительному карантина.

«Карантин сработал 100%. Система подготовлена, вспышки не было, летальности не было и мы готовы сейчас дальше работать в условиях увеличенного количества случаев заболевания, не влияя существенно на экономику в рамках адаптивного карантина», - подчеркнул он.

Вдобавок к этому он уточнил, что Минздрав на данный момент просчитывает, какое число больных в день в течение 1-2 недель, приведет к стопроцентному заполнению коек.

«Например, если говорить о какой-то цифру Х. Две недели - это инкубационный период, в среднем. Тогда, я, как санитарный врач, буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось 2 недели, и у нас другого выхода нет, кроме как следовать примеру Израиля, Мадрид, Париж и вводить жесткие карантинные ограничительные мероприятия. Здесь уже нельзя будет найти баланс между экономикой и спасением жизни», - сказал главный санитарный врач Украины.

Следует отметить, что в Украине по состоянию на утро 8 октября зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки.

Ранее «Хвиля» писала, что бывший президент и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко лечится от коронавируса в частной киевской клинике «Оберіг», за сутки пребывания в которой необходимо платить 11,5 тыс. грн.

Напомним, в Николаеве больную коронавирусом в тяжелой форме девушку отправили на домашнее лечение. Врач не отвечает на звонки.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Кулеба рассказал об историческом соглашении Украины с Британией

2020-10-08 19:00 315

В Минздраве заявили, что жесткий карантин в стране вводиться не будет

2020-10-08 13:16 462

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня Украину снова накроют сильные дожди с грозами

2020-10-08 12:41 519

В Кабмине уверяют, что повышения тарифов на услуги ЖКХ не будет

2020-10-08 12:15 459

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Ляшко назвал условие для введения жесткого карантина в Украине

2020-10-08 21:30 282

Украине катастрофически не хватает врачей для борьбы с COVID-19

2020-10-08 20:30 306

«Наступит коллапс»: «ЕС» требует развернуть в Киеве больницы третьей волны для лечения COVID-19

2020-10-08 19:30 300

Университет имени Тараса Шевченко закрыли на карантин из-за коронавируса

2020-10-08 17:30 351
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Ляшко назвал условие для введения жесткого карантина в Украине 2020-10-08 21:30 282
Украине катастрофически не хватает врачей для борьбы с COVID-19 2020-10-08 20:30 306
«Наступит коллапс»: «ЕС» требует развернуть в Киеве больницы третьей волны для лечения COVID-19 2020-10-08 19:30 300
Университет имени Тараса Шевченко закрыли на карантин из-за коронавируса 2020-10-08 17:30 351

Лента

22:00 В Украине представили нововведение для переселенцев: детали
21:30 Ляшко назвал условие для введения жесткого карантина в Украине
21:00 Эксперт объяснила, как действовать если с вами разорвали медицинскую декларацию
20:30 Украине катастрофически не хватает врачей для борьбы с COVID-19
20:00 Что будет с курсом доллара осенью, Нацбанк предупредил украинцев: "В ближайшие месяцы..."
19:30 «Наступит коллапс»: «ЕС» требует развернуть в Киеве больницы третьей волны для лечения COVID-19
19:00 Кулеба рассказал об историческом соглашении Украины с Британией
18:30 В пятницу будет больше 20 градусов: украинцев порадовали прогнозом погоды
18:00 Футбол с болельщиками: правила поведения и кого могут не пустить на стадион
17:30 Университет имени Тараса Шевченко закрыли на карантин из-за коронавируса