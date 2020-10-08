Коронавирус Ляшко назвал условие для введения жесткого карантина в Украине

2020-10-08 21:30 282

Он также рассказал, сможет ли медицинская система обеспечить 50 000 койко-мест для больных COVID-19

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вводить жесткие карантинные ограничительные мероприятия в стране на данный момент нецелесообразно.

Как передает Хвиля, об этом он сказал в интервью «Украинской правде. Жизнь».

При этом он отметил, что в случае полной заполненности больными коронавирусом всех койко-мест, подготовленных для госпитализации таких больных в больницах, Украина вынуждена будет снова ввести жесткий карантин.

Ляшко также прокомментировал, сможет ли медицинская система обеспечить 50 000 койко-мест для больных COVID-19. По его словам, такое количество подготовленных мест удалось обеспечить благодаря предварительному карантина.

«Карантин сработал 100%. Система подготовлена, вспышки не было, летальности не было и мы готовы сейчас дальше работать в условиях увеличенного количества случаев заболевания, не влияя существенно на экономику в рамках адаптивного карантина», - подчеркнул он.

Вдобавок к этому он уточнил, что Минздрав на данный момент просчитывает, какое число больных в день в течение 1-2 недель, приведет к стопроцентному заполнению коек.

«Например, если говорить о какой-то цифру Х. Две недели - это инкубационный период, в среднем. Тогда, я, как санитарный врач, буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось 2 недели, и у нас другого выхода нет, кроме как следовать примеру Израиля, Мадрид, Париж и вводить жесткие карантинные ограничительные мероприятия. Здесь уже нельзя будет найти баланс между экономикой и спасением жизни», - сказал главный санитарный врач Украины.

Следует отметить, что в Украине по состоянию на утро 8 октября зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки.

Ранее «Хвиля» писала, что бывший президент и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко лечится от коронавируса в частной киевской клинике «Оберіг», за сутки пребывания в которой необходимо платить 11,5 тыс. грн.

Напомним, в Николаеве больную коронавирусом в тяжелой форме девушку отправили на домашнее лечение. Врач не отвечает на звонки.

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