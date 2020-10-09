Коронавирус Минздрав анонсирует массовое тестирование в Украине на антиген COVID-19

2020-10-09 08:27 246

Кроме тестирования методом ПЦР в Украине в ближайшее время будут тестировать с помощью быстрых тестов на антиген COVID-19.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, как только быстрые тесты появятся в Украине, они сразу же будут распределены между больницами, чтобы увеличить общее количество тестирований.

"За прошедшие сутки было осуществлено 57 331 тестирование. Из них 34 295 исследований методом ПЦР, а также 23 036 исследований методом ИФА. Вы видите, что мы увеличиваем количество тестирований. Вчера было 32 тыс., сегодня уже 34 тыс. методом ПЦР. Мы и дальше будем увеличивать эти тестирования", - сказал он.

По словам министра, за последние полгода количество тестов увеличилось в разы. Так, например, в начале апреля в сутки делалось около 200 тестов методом ПЦР. Также увеличилось количество больничных коек – с 12 тысяч до 37 тысяч на данный момент.

"У нас сейчас много политиков перед выборами обязательно набирают очки за счет COVID-19. Пиарятся, рассказывают, фантазируют, сколько бы они делали тестов, как можно сделать миллион тестов в сутки. Поверьте мне, если бы у нас была хоть одна возможность сразу за один день сделать хотя бы 100 тысяч тестов, то мы бы это делали", - рассказал Степанов.

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