Коронавирус В Украине снова побит антирекорд - за сутки 5804 подтверждено новых случаев Covid-19

2020-10-09 10:39 129

Число инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на 9 октября  возросло до 250 538 человек.

За минувшие сутки зафиксировано 5804 новых зафиксированных случаев Covid-19, что является новым антирекордом. Всего в стране в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 4779 человек (+89 за сутки), вылечились 110 650 пациентов (+2417 за сутки).

Наибольший суточный прирост заболеваемости был зафиксирован в Киевской области –  766 человек, в том числе в городе Киеве – 567 случаев. В Харьковской области за сутки заболели 630 человек. В Одесской области – 403 новых случая.

Наименьшее количество заразившихся Covid-19 зафиксировано в Кировоградской области – 28 человек за сутки.

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