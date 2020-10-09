Коронавирус Лечение каждого зараженного COVID-19 в Украине обходится в 20 тысяч гривен

2020-10-09 20:34 120

В Национальной службе здоровья Украины сообщили, что лечение каждого пациента с диагнозом COVID-19 обходится государству в среднем в 20 тысяч гривен.

"В наших учреждениях здравоохранения в среднем на одного пациента с COVID было выделено от 40 тыс . грн в первый месяц, когда мы поняли, что надо законтрактовать заведения. Сейчас на одного пациента тратится в среднем 20 тыс. грн, не считая средств, которые учреждения получили от местных властей", - сообщил и.о. главы Нацслужбы здоровья Андрей Виленский в интервью "Интерфакс-Украина".

Имеются в виду те средства, которые государство тратит на лечение одного пациента в стационаре.

Тарифом предусмотрено, что средние расходы в сутки на обеспечение медикаментами и расходными материалами могут составлять 5 тыс. гривен на одного пациента в отделении интенсивной терапии в условиях стационара. Что касается суточных расходов на лечение пациента, находящегося в палате неинтесивного отделения, они составляют 900 грн.

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