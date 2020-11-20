Коронавирус Сколько реально обходится лечение инфицированного COVID-19 в Украине

2020-11-20 17:28 364

Главный санитарный врач и замминистра Виктор Ляшко рассказал, сколько стоит лечение больных коронавирусом в Украине. По его словам, это примерно 38 тысяч гривен на человека.

Как сообщил медик в эфире ТВ, такая сумма рассчитана на пациента, который не нуждается в реанимации. В ином случае эта сумма может увеличиться в разы.

"Если мы сейчас говорим в среднем сколько стоит ведение больных это примерно 38 тысяч гривен. Это без учета больных, находящихся в реанимации, там гораздо тяжелее", - рассказал Ляшко.

Напомним, ранее Нацслужба здоровья заявила о нехватке около 5,6 млрд грн, чтобы заплатить больницам, имеющим договора на стационарное лечение COVID-пациентов. В ответ премьер Денис Шмыгаль заверил, что денег хватит до конца года. По его словам, на счетах НСЗУ 14 миллиардов гривен.

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