Коронавирус Сколько реально обходится лечение инфицированного COVID-19 в Украине

2020-11-20 17:28 364

Главный санитарный врач и замминистра Виктор Ляшко рассказал, сколько стоит лечение больных коронавирусом в Украине. По его словам, это примерно 38 тысяч гривен на человека.

Как сообщил медик в эфире ТВ, такая сумма рассчитана на пациента, который не нуждается в реанимации. В ином случае эта сумма может увеличиться в разы.

"Если мы сейчас говорим в среднем сколько стоит ведение больных это примерно 38 тысяч гривен. Это без учета больных, находящихся в реанимации, там гораздо тяжелее", - рассказал Ляшко.

Напомним, ранее Нацслужба здоровья заявила о нехватке около 5,6 млрд грн, чтобы заплатить больницам, имеющим договора на стационарное лечение COVID-пациентов.  В ответ премьер Денис Шмыгаль заверил, что денег хватит до конца года. По его словам, на счетах НСЗУ 14 миллиардов гривен.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Украина сможет оплачивать лечение зараженных COVID-19 до конца года

2020-11-17 14:12 196

В МОЗ пояснили, в каком случае лечение covid-19 полностью оплачивает государство

2020-10-19 14:43 2123

Лечение каждого зараженного COVID-19 обходится в 20 тысяч гривен

2020-10-13 08:39 1183

Украина получила большой запас индийского препарата для лечения Covid-19

2020-07-17 09:39 3158

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Сколько реально обходится лечение инфицированного COVID-19 в Украине

2020-11-20 17:28 364

фото Наборы для самостоятельного тестирования на коронавирус уже попали в продажу

2020-11-20 14:47 343

Вторая волна Covid-19 разрушила миф, что он опасен только для людей в возрасте

2020-11-20 14:15 301

Названы реальные сроки регистрации эффективной вакцины от коронавируса в ЕС

2020-11-20 13:12 238
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Сколько реально обходится лечение инфицированного COVID-19 в Украине 2020-11-20 17:28 364
фото Наборы для самостоятельного тестирования на коронавирус уже попали в продажу 2020-11-20 14:47 343
Вторая волна Covid-19 разрушила миф, что он опасен только для людей в возрасте 2020-11-20 14:15 301
Названы реальные сроки регистрации эффективной вакцины от коронавируса в ЕС 2020-11-20 13:12 238

Лента

18:31 В ЕС нашли простой способ продавать новогодние елки в условиях полного локдауна
17:28 Сколько реально обходится лечение инфицированного COVID-19 в Украине
16:33 Как работает карантин выходного дня за границей - что запрещено и разрешено
15:29 Погода на выходные: В Украину идут ливни, снегопады и морозы до -11°C
фото 14:47 Наборы для самостоятельного тестирования на коронавирус уже попали в продажу
14:15 Вторая волна Covid-19 разрушила миф, что он опасен только для людей в возрасте
13:45 С января 2021 в Украине меняются условия получения пенсий и доплат - кого лишат...
13:12 Названы реальные сроки регистрации эффективной вакцины от коронавируса в ЕС
12:43 Для перевозки COVID-вакцины созданы изотермические контейнеры с датчиками GPS
12:14 Армения начала передавать Азербайджану территории НКР - люди пакуют вещи, жгут дома и бегут