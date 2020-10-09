Спорт Власти Киева одобрили продажу билетов на матчи Динамо в Лиге чемпионов

2020-10-09 19:30 180

Руководство Динамо обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой позволить пустить на трибуны НСК Олимпийский болельщиков на матчи Лиги чемпионов.

Просьба была связана с тем, что УЕФА не против, чтобы матчи проходили со зрителями, но трибуны должны быть заполнены не более, чем на 30%. Однако окончательное решение в этом вопросе остается за местной властью.

Динамо в обмен на разрешение Кличко обязалось принять все меры безопасности, связанные с пандемией коронавируса.

Просьбы были услышаны киевской властью,  продажа билетов на матч Динамо - Ювентус, который состоится во вторник, 20 октября уже открыта. Билеты будут доступны только онлайн на сайте Esport.in.ua, однако для этого есть свои условия.

Один человек может купить не более четырех билетов, для чего необходимо указать паспортные данные и другую личную информацию каждого владельца билета. Для входа на стадион необходимо показать удостоверение личности, потому как все билеты именные и информация на документе и билете должна совпадать.

Стоимость колеблется от 150 гривен за билеты в нижнем ярусе за воротами до 7000 гривен за билеты категории Gold.

В клубе напоминают, что на стадионе следует соблюдать карантинные правила, в том числе все время носить маску, прикрывая нос и рот, соблюдать дистанцию, есть и пить только на своем месте, которое нельзя менять и воздерживаться от рукопожатий. При входе на стадион у каждого болельщика проверят температуру тела, которая должна быть не выше, чем 37.2, иначе во входе будет отказано.

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