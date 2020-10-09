Коронавирус В Киеве выстраиваются огромные очереди на сдачу ПЦР-теста

2020-10-09 12:15 276

Суточное число зараженных китайским коронавирусом нового типа в Украине стремительно растет, приближаясь к шести тысячам.

Наиболее сложная эпидобстановка сегодня в столице, Киевской и Харьковской областях. В Минздраве уверяют, что строгий карантин вводиться не будет. А тем временем готовятся открывать все больше новых койкомест в больницах. В ближайшие недели страну может накрыть вторая волна коронавируса и многие уже сейчас по собственной инициативе или же в обязательно-принудительном порядке идет делать ПЦР-тесты.

Пока быстрых и простых тест-систем в Украине еще нет, это один из наиболее доступных способов подтвердить, что здоров или же напротив, нуждаешься как минимум в самоизоляции.

К примеру, в Киеве, желающие сдать тест на коронавирус выстраиваются в огромные очереди. Люди признаются в Соцсетях, что занимать места в них приходится в 6-7 утра. Но даже в этом случае, как видим на многочисленных фото, стоять придется не один час.

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