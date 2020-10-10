Коронавирус В Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом

2020-10-10 11:00 258

Кабинет министров Украины может ввести по инициативе президента чрезвычайное положение, однако пока такой необходимости нет. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Если будет потребность и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости", - отметил Немчинов.

Вместе с тем он подчеркнул, что весной был подготовлен проект указа президента о введении чрезвычайного положения, однако вводить его не было необходимости.

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