В Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом

Кабинет министров Украины может ввести по инициативе президента чрезвычайное положение, однако пока такой необходимости нет. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
"Если будет потребность и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости", - отметил Немчинов.
Вместе с тем он подчеркнул, что весной был подготовлен проект указа президента о введении чрезвычайного положения, однако вводить его не было необходимости.
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