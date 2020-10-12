Коронавирус Ученые спрогнозировали катастрофическое распространение COVID в Украине

2020-10-12 16:30 195

В ближайшие десять дней будет уже стопроцентное заполнение коек в "коронавирусных" больницах, а показатель летальности вырастет.

Эпидемиологическая ситуация в Украине в ближайшее время станет сверхтяжелой для медицинской системы, а суточный прирост числа больных коронавирусом уже через несколько дней может достичь 7 800. Такие расчеты приводят ученые Мирового центра данных Геоинформатика и устойчивое развитие КПИ имени Игоря Сикорского.

Эти данные ученые получили, используя метод подобия в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN).

Так, ученые прогнозируют, что в течение ближайших 10 дней количество летальных исходов от вируса возрастет с 71 до 104 смертей в сутки, а количество новых больных, которые будут нуждаться в госпитализации, – более чем на 40%. Учитывая то, что загруженность коек в УЗ первой волны за последние 5 дней составляет в среднем около 60% по стране, – это означает стопроцентное заполнение.

Количество выздоровевших будет значительно ниже, чем количество заболевших, и составит, по краткосрочному прогнозу ученых КПИ, 21 октября 2020 года – 2 266 человек.

По результатам прогнозного моделирования команды проекта ФОРСАЙТ COVID-19, рост количества больных в Украине останется экспоненциальным. Показатель летальности в Украине вырастет с 2,01 до 2,65%.

Отмечается, что эпидемическая ситуация в разрезе регионов Украины стремительно ухудшается как по количеству новых больных, так и по географии распространения. Ситуация может стать сверхтяжелой для медицинской системы страны.

Напомним, в Украине уже более 5000 жертв COVID-19, а за минувшие сутки скончались 43 пациента.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире