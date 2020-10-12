Коронавирус Дистанционное обучение и строгий масочный режим: Радуцкий рассказал об ужесточении карантина

2020-10-12 17:00 162

 

В связи с эпидемией СOVID-19 высшие учебные заведения в Украине временно будут переведены на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся раньше. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

"Временно переводим вузы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе погиб декан географического факультета КНУ им. Шевченко", - заявил Радуцкий.

Депутат также добавил, что в красных и оранжевых зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания - они будут закрываться в 22:00.

"Массовые "гулянки" в клубах закончились. Это касается и всех массовых мероприятий. Смотреть на нарушение запрета "сквозь пальцы" власть больше не собирается. Единственная эффективная форма контроля за соблюдением масочного режима – введение ответственности владельцев помещений", - добавил Радуцкий.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Украине хотят ввести особый карантин выходного дня - что могут запретить

2020-10-12 08:11 444

Школы могут экстренно перевести на дистанционное обучение: важное заявление главы МОН

2020-10-11 11:00 1200

Немецких депутатов заставили носить маски - нарушителям грозят большие штрафы

2020-10-06 15:46 543

В Великобритании ввели огромные штрафы за отказ от самоизоляции

2020-09-22 10:41 873

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Касается каждого: Шмыгаль обратился к украинцам с серьезной просьбой

2020-10-12 18:30 51

Дистанционное обучение и строгий масочный режим: Радуцкий рассказал об ужесточении карантина

2020-10-12 17:00 162

Ученые спрогнозировали катастрофическое распространение COVID в Украине

2020-10-12 16:30 195

Минздрав раскрыл реальные данные по covid - где сегодня можно ослабить карантин

2020-10-12 15:46 225
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Касается каждого: Шмыгаль обратился к украинцам с серьезной просьбой 2020-10-12 18:30 51
Дистанционное обучение и строгий масочный режим: Радуцкий рассказал об ужесточении карантина 2020-10-12 17:00 162
Ученые спрогнозировали катастрофическое распространение COVID в Украине 2020-10-12 16:30 195
Минздрав раскрыл реальные данные по covid - где сегодня можно ослабить карантин 2020-10-12 15:46 225

Лента

18:30 Касается каждого: Шмыгаль обратился к украинцам с серьезной просьбой
18:00 Курс на НАТО: Зеленский и Дуда подвели итоги двусторонней встречи
17:30 Песков отреагировал на слова Зеленского о мире с Путиным
17:00 Дистанционное обучение и строгий масочный режим: Радуцкий рассказал об ужесточении карантина
16:30 Ученые спрогнозировали катастрофическое распространение COVID в Украине
15:46 Минздрав раскрыл реальные данные по covid - где сегодня можно ослабить карантин
15:14 В Италии вводят новые карантинные ограничения, число зараженных быстро растет
14:45 Отбор на Евро-2021: Украинская молодежка отправилась в Северную Ирландию
14:12 В Одессе серьезно пострадал парень, пытавшийся сделать селфи на крыше поезда
13:40 Все за одного! Президент Таджикистана в пятый раз получил на выборах более 90% голосов