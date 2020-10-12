Коронавирус Дистанционное обучение и строгий масочный режим: Радуцкий рассказал об ужесточении карантина

2020-10-12 17:00 162

В связи с эпидемией СOVID-19 высшие учебные заведения в Украине временно будут переведены на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся раньше. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

"Временно переводим вузы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе погиб декан географического факультета КНУ им. Шевченко", - заявил Радуцкий.

Депутат также добавил, что в красных и оранжевых зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания - они будут закрываться в 22:00.

"Массовые "гулянки" в клубах закончились. Это касается и всех массовых мероприятий. Смотреть на нарушение запрета "сквозь пальцы" власть больше не собирается. Единственная эффективная форма контроля за соблюдением масочного режима – введение ответственности владельцев помещений", - добавил Радуцкий.

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