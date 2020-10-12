Спорт Зеленский намекнул о желании провести с Польшей Олимпиаду или чемпионат мира по футболу

2020-10-12 20:00 390

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Польши Анджеем Дудой в Киеве намекнул на проведение совместной с Польшей зимней Олимпиады.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Офиса президента в Facebook.

Так, после встречи со своим польским коллегой Зеленский заявил, что многие заинтересованы в конфликте между странами, но эти планы потерпят фиаско. Однако украинский лидер надеется, что споры между странами будут заключаться только в том, какие города выбрать для проведения совместных зимних Олимпийских игр или даже футбольного чемпионата мира.

Отметим, что в 2012 году страны уже проводили европейский футбольный чемпионат.

Кроме того, во время встречи Зеленский анонсировал проведение завтра в Одессе совместного бизнес-форума. На нем будут присутствовать лидеры двух государств.

СМИ сообщают, что не исключено, что мероприятие состоится с ограничениями для журналистов из-за коронавируса.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире