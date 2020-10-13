Коронавирус Лекарство от коронавируса скоро прибудет в Украину - цена почти $400 за флакон

2020-10-13 14:43 291

В Минздраве уверяют, что уже через неделю в Украине появится препарат "Ремдесивир", которым можно лечить зараженных коронавирусом. Однако, это лекарство не из дешевых.

"Через неделю у нас будет лекарственное средство "Ремдесивир", которое себя хорошо показало в США, других странах. Мы уже заключили соответствующее соглашение, и через неделю оно поступит в наши больницы", - сообщил во время выступления по ТВ министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, пациентам с тяжелым течением болезни необходимы также и другие лекарственные средства, прошедшие соответствующие клинические испытания, - иммуноглобулины. Сейчас правительство рассчитывает, какая сумма средств для этого понадобится. Через одно заседание правительства будет принято соответствующее постановление по закупке этого лекарственного средства, добавил глава Минздрава.

Напомним, ранее американская фармацевтическая компания Gilead Sciences установила цену на производимый ею антикоронавирусный препарат ремдесивир — 390 долларов за флакон. Типичный пятидневный курс лечения в США включает шесть флаконов, что будет стоить 2340 долларов на пациента.

СПРАВКА:

"Ремдесивир" - синтетический противовирусный препарат, который изначально был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола. Препарат относится к рекомендованным для лечения пациентов с Covid-19 и внесен в украинский протокол.

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