Коронавирус Украинские школы после осенних каникул могут перейти на дистанционное обучение

2020-10-13 18:00 195

Школы в Украине смогут перейти на дистанционное обучение после завершения осенних каникул. Об этом во время заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, этот вариант включат в постановление Кабмина по каникулам.

"Комиссия по ТЭБ и ЧС поддержала предложение Министерства образования и науки, чтобы в заведениях среднего образования рекомендовать провести каникулы с 15 по 30 октября. После их завершения возможно переведение на дистанционную форму обучения. Правительство согласно и предлагает внести это в постановление о каникулах", - отметил Шмыгаль.

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