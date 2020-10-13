Коронавирус Криштиану Роналду заразился коронавирусом

2020-10-13 17:30 183

 

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом, сообщает A Bola.

По данным источника, футболист переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо. Впрочем, из-за заражения форвард пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Швеции (14 октября).

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в двух матчах чемпионата Италии (два — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. За сборную Португалии сыграл 167 матчей и забил 101 гол.

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