Коронавирус В Украине изменили критерии для красной зоны

2020-10-13 21:30 303

 

Красную зону будут объявлять там, где на 100 тысяч населения будет 320 больных в течение двух недель.

При включении регионов в "красную зону" карантина будет учитываться фиксированный показатель заболеваемости, а не динамичный, как это было ранее. Об этом на заседании правительства во вторник, 13 октября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что определен четкий показатель заболеваемости, когда административная зона будет переходить в "красный уровень" эпидемиологической опасности.

"Это если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения. До этого показатель был динамичным как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране", - отметил Степанов.

Как сообщалось, карантин в Украине продлили до 31 декабря 2020 года. Кроме того, по всей стране запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Украине взлетят цены на отопление: сколько придется платить и как сэкономить

2020-10-13 22:00 285

Украина и Польша подписали "морской" меморандум

2020-10-13 16:30 309

Минздрав намерен продлить карантинные ограничения до 31 декабря

2020-10-13 15:46 324

Лекарство от коронавируса скоро прибудет в Украину - цена почти $400 за флакон

2020-10-13 14:43 333

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине изменили критерии для красной зоны

2020-10-13 21:30 303

"От 31 до 51 тысяч гривен": штрафы на карантине готовятся взвинтить до предела, за что накажут

2020-10-13 21:00 252

Кабмин запретил ночную работу ресторанов и кафе с 22:00

2020-10-13 20:00 252

Кабмин продлит карантин до конца года – Шмыгаль

2020-10-13 19:30 318
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине изменили критерии для красной зоны 2020-10-13 21:30 303
"От 31 до 51 тысяч гривен": штрафы на карантине готовятся взвинтить до предела, за что накажут 2020-10-13 21:00 252
Кабмин запретил ночную работу ресторанов и кафе с 22:00 2020-10-13 20:00 252
Кабмин продлит карантин до конца года – Шмыгаль 2020-10-13 19:30 318

Лента

22:00 В Украине взлетят цены на отопление: сколько придется платить и как сэкономить
21:30 В Украине изменили критерии для красной зоны
21:00 "От 31 до 51 тысяч гривен": штрафы на карантине готовятся взвинтить до предела, за что накажут
20:30 Украинцам поставят жесткие правила при получении субсидий: "Если гражданин скроет..."
20:00 Кабмин запретил ночную работу ресторанов и кафе с 22:00
19:30 Кабмин продлит карантин до конца года – Шмыгаль
19:00 Почувствует каждый: Минфин предрекает колебания курса доллара до конца года
18:30 Недолго музыка играла: в Раде хотят отложить повышение «минималки»
18:00 Украинские школы после осенних каникул могут перейти на дистанционное обучение
17:30 Криштиану Роналду заразился коронавирусом