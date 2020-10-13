Коронавирус В Украине изменили критерии для красной зоны

2020-10-13 21:30 303

Красную зону будут объявлять там, где на 100 тысяч населения будет 320 больных в течение двух недель.

При включении регионов в "красную зону" карантина будет учитываться фиксированный показатель заболеваемости, а не динамичный, как это было ранее. Об этом на заседании правительства во вторник, 13 октября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что определен четкий показатель заболеваемости, когда административная зона будет переходить в "красный уровень" эпидемиологической опасности.

"Это если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения. До этого показатель был динамичным как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране", - отметил Степанов.

Как сообщалось, карантин в Украине продлили до 31 декабря 2020 года. Кроме того, по всей стране запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.

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