Коронавирус В Украине за сутки более 5,5 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом

2020-10-14 12:15 186

За минувшие сутки в Украине обнаружили 5590 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

В целом с начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 276 177 человек, из них 5229 (+107 в течение суток) умерли, 118 699 (+2137) выздоровели.

В Украине до сих пор болеют 152 249 человек.

Напомним, в странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 являются Франция, Великобритания и РФ. Украина сегодня находится на 11-м месте.

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