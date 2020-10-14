Мир Западные СМИ выяснили, как Турция перебрасывала сирийских боевиков в Нагорный Карабах

2020-10-14 15:14 309

Как сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на источники, которые участвовали в операции, сотни наемных сирийских боевиков, лояльных Турции, были направлены в Нагорный Карабах.

"Сотни бойцов из числа сирийских боевиков, находящихся в союзе с Турцией, вступили в борьбу между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха, а также сотни других готовятся к отправке", - говорится в сообщении.

По словам одного из собеседников издания, боевики направлялись в Карабах с середины сентября — группами по сто человек. Другой сириец, связанный с повстанцами, подтвердил, что в регион отбыли сотни человек, однако десятки уже вернулись.

Как утверждается, Турция также организовала в Азербайджане военные учения и предоставила ему ударные беспилотники.

Напомним, Армения неоднократно обвиняла Турцию в поддержке Азербайджана в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

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