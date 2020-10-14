Зеленский озвучил первый пункт всенародного опроса

Глава государства намерен узнать мнение граждан относительно максимальной меры наказания для топ-коррупционеров.
Президент Владимир Зеленский объявил первый из пяти вопросов, которые он намерен вынести на опрос 25 октября, который будет проводиться одновременно с местными выборами. Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в среду, 14 октября.
"25 октября на избирательном участке ты сможешь ответить на пять важных вопросов. Итак, вопрос №1: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?", – сказал глава государства,
Зеленский призвал прийти украинцев на избирательные участки и, кроме голосования на местных выборах, ответить на этот и другие важные вопросы.
Напомним, 13 октября президент Зеленский анонсировал проведение в день местных выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на пять вопросов. При этом он не огласил весь список.
В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
В свою очередь Комитет избирателей Украины назвал незаконным опрос в день выборов.
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