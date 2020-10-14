Политика Зеленский озвучил первый пункт всенародного опроса

2020-10-14 16:30 267

 

Глава государства намерен узнать мнение граждан относительно максимальной меры наказания для топ-коррупционеров.

Президент Владимир Зеленский объявил первый из пяти вопросов, которые он намерен вынести на опрос 25 октября, который будет проводиться одновременно с местными выборами. Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в среду, 14 октября.

"25 октября на избирательном участке ты сможешь ответить на пять важных вопросов. Итак, вопрос №1: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?", – сказал глава государства,

Зеленский призвал прийти украинцев на избирательные участки и, кроме голосования на местных выборах, ответить на этот и другие важные вопросы.

Напомним, 13 октября президент Зеленский анонсировал проведение в день местных выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на пять вопросов. При этом он не огласил весь список.

В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

В свою очередь Комитет избирателей Украины назвал незаконным опрос в день выборов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

О чем Зеленский два часа говорил с представителями секретной службы разведки Британии

2020-10-14 10:43 336

Зеленский пытается узнать, что на самом деле люди о думают и нем и его политике

2020-10-13 12:15 426

Зеленский намекнул о желании провести с Польшей Олимпиаду или чемпионат мира по футболу

2020-10-12 20:00 819

Курс на НАТО: Зеленский и Дуда подвели итоги двусторонней встречи

2020-10-12 18:00 723

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский озвучил первый пункт всенародного опроса

2020-10-14 16:30 267

Украина на три года избрана членом Совета ООН по правам человека

2020-10-14 11:44 339

О чем Зеленский два часа говорил с представителями секретной службы разведки Британии

2020-10-14 10:43 336

Кулеба ответил спикеру Путина на слова о Крыме

2020-10-13 17:00 1065
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Зеленский озвучил первый пункт всенародного опроса 2020-10-14 16:30 267
Украина на три года избрана членом Совета ООН по правам человека 2020-10-14 11:44 339
О чем Зеленский два часа говорил с представителями секретной службы разведки Британии 2020-10-14 10:43 336
Кулеба ответил спикеру Путина на слова о Крыме 2020-10-13 17:00 1065

Лента

20:30 Украинцам подсовывают гривни, которыми больше нельзя расплатиться: важное предупреждение
20:27 Ножевое ранение волонтера «Удара»: очевидцы слышали, как нападавший передал «привет от Кости Калоши»
20:00 Ломаченко - Лопес: прогноз букмекеров на чемпионский бой
19:30 Новые правила карантина: как будем жить, учиться и работать
19:00 ЕС утвердил санкции за отравление Навального – СМИ
18:30 Украинцев ждет новый трудовой кодекс: что изменится
18:00 Зарплаты медицинских работников резко подскачут, в Кабмине озвучили новые суммы: когда ждать повышения
17:30 Синоптики предупредили о резком похолодании и дождях
17:00 Шевченко вышел на второе место в историческом рейтинге Украины
16:30 Зеленский озвучил первый пункт всенародного опроса