Мир ЕС утвердил санкции за отравление Навального – СМИ

2020-10-14 19:00 177

 

Новые ограничительные меры коснутся шести человек и одной компании, которые ответственны за отравление Алексея Навального.

Послы стран Евросоюза согласовали введение санкций против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в среду, 14 октября.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" санкциям в отношении шести человек и одной компании, которые ответственны за отравление Навального", – написал Йозвяк в Twitter.

По его данным, это решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС уже завтра, 15 октября.

Напомним, 12 октября министры иностранных дел стран ЕС достигли политической договоренности по поводу санкций в связи с отравлением Алексея Навального.

Ранее ОЗХО обнародовала заключение по отравлению Навального. В нем указано, что в биоматериалах российского оппозиционера обнаружили следы запрещенного химического вещества.

В свою очередь спикер Кремль Дмитрий Песков прокомментировал выводы ОЗХО по Навальному.

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