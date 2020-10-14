Мир Турция предложила способ остановить войну в Нагорном Карабахе

2020-10-14 21:00 363

 

Анкара призывает к четырехсторонним переговорам с РФ, Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху

Турция предлагает провести четырехсторонние переговоры по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе с участием России, Азербайджана и Армении.

Об этот заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калин в эфире одного из турецких каналов.

"Поскольку Россия находится на стороне Армении, а мы, Турция, поддерживаем Азербайджан, давайте встретимся вчетвером, чтобы обсудить решение этих проблем", - предложил он.

По мнению Калина, "поскольку Минская группа не смогла найти решение в течение более 30 лет, пора найти новый механизм".

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