Коронавирус COVID-19 в Украине: подтвердилось 5 062 новых случая, но смертность начала снижаться

2020-10-15 11:16 186

В Украине за минувшие сутки выявили 5 062 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщает Минздрав 15 октября, суточный показатель заболеваемости существенно ниже вчерашних данных и, скорее всего, связан с выходным днем в стране.

Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (651), Киеве (+445), Львовской области (+332), Сумской области (+271) и Житомирской области (+269).

Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 281 239. При этом число умерших сократилось до 73, после двух дней, когда эта цифра превышала показатель в 100 человек. Число жертв пандемии в стране достигло 5 302. 

За сутки выздоровел 951 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 119 650.

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