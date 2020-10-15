Индия установила мировой рекорд - за сутки провели миллион тестов на коронавирус

Как сообщает Синьхуа, в течение суток Индия установила рекорд по количеству проведенных тестов на коронавирус COVID-19, проверив более миллиона человек.
"Учитывая 1 145 015 тестов, проведенных в течение 24 часов, общее их количество достигло 90 090 122", – рассказали в министерстве здравоохранения Индии.
Отмечается, что сейчас над получением результатов анализа работают 1900 лабораторий и страна потенциально способна проводить более 15 млн тестов в сутки.
По информации ведомства, в среду на территории Индии было обнаружено 63 509 новых случаев инфицирования COVID-19 и зарегистрировано 730 смертей. В целом же с начала пандемии на территории страны было обнаружено 7 239 389 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 110 586 человек.
По количеству инфицированных Индия в мире уступает только США, а по количеству погибших – США и Бразилии.
Ранее в Индии разработали первый в мире бумажный тест на COVID-19. Он дает результат менее чем за час и стоит около $6,75. Точность теста оценили на уровне 96%.
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