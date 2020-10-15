Коронавирус Минздрав назвал области с наиболее опасной ситуацией с коронавирусом

2020-10-15 14:46 279

За последние сутки самое большое количество новых случаев инфицирования коронавирусом выявили в Харьковской области и Киеве. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области - 651, Киеве - 445, Львовской области - 332, Сумской - 271, Житомирской - 269", - заявил Степанов.

Напомним, в Украине за сутки выявили 5062 новых случая инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в стране коронавирус подтвердили у 281 239 человек.

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