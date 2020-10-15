Коронавирус Человечество может столкнуться с еще одним штаммом коронавируса: названы симптомы

2020-10-15 19:30 315

Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) предположили, что штамм коронавируса SADS-CoV, известный как синдром острой диареи у свиней, может также распространиться на людей.

Этот штамм коронавируса возник от летучих мышей. Впервые он был обнаружен в 2016 году и с того времени заражает стада свиней по всему Китаю, сообщает Секрета.НЕТ со ссылкой на Daily Mail.

У животных инфекция вызывает сильную диарею и рвоту. По словам специалистов, особенно опасен этот вирус для молодых поросят. Есть основания считать, что этот штам коронавируса представляет угрозу и для людей.

«В то время как многие исследователи сосредотачиваются на бета-коронавирусах – SARS и MERS, альфа-коронавирусы могут оказаться столь же серьезной, если не большей, проблемой для здоровья человека, так как передаются между разными видами», – подчеркнул один из авторов работы профессор Ральф Барик.

Ученые протестировали несколько типов человеческих клеток, инфицировав их синтетической формой SADS-CoV.

Тесты показали, что клетки печени, кишечника и дыхательных путей были восприимчивы к вирусу. По словам исследователей, у людей еще не выработался иммунитет к SADS-CoV.

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