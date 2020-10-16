Коронавирус Когда антикоронавирусный препарат Ремдесивир прибудет из США в Украину

2020-10-16 11:39 246

Глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что антикоронавирусный препарат Ремдесивир поступит в области до конца следующей недели. 

"Общее количество доз, которое мы закупаем - 1 миллион 410 тысяч. Сейчас закупка идет через международную организацию, которая выходит на рынок. У нас уже есть подтверждение около 100 тысяч доз, еще ждем 160 тысяч доз. Это за бюджетные средства, чтобы мы могли вакцинировать группы риска", - сказал Степанов в эфире ТВ, передает "РБК".

По его словам, количество доз препарата "Ремдесивир", которое закупает государство, рассчитано на 28 тысяч пациентов.

Напомним, летом американская фармацевтическая компания Gilead Sciences установила цену на производимый ею антикоронавирусный препарат ремдесивир — 390 долларов за флакон. Типичный пятидневный курс лечения в США включает шесть флаконов, что будет стоить 2340 долларов на пациента.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

Еще по теме

Бесплатные тесты и лекарство от коронавируса: Кабмин принял важное постановление

2020-10-10 14:00 1938

Трамп приказал бесплатно обеспечить американцев лекарством от covid-19, которое испытал на себе

2020-10-09 15:28 1053

Зараженного COVID-19 Трампа быстро поставили на ноги экспериментальными лекарствами

2020-10-05 09:11 804

Польша создала лекарство от коронавируса

2020-09-24 19:30 1557

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Минздраве заявили, что не станут закрывать школы и останавливать транспорт

2020-10-16 12:40 243

Когда антикоронавирусный препарат Ремдесивир прибудет из США в Украину

2020-10-16 11:39 246

В Украине за сутки выявили почти шесть тысяч новых случаев covid-19

2020-10-16 10:38 249

В Германии из-за быстрого распространения Covid-19 начали усиливать карантин

2020-10-16 09:12 279
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Минздраве заявили, что не станут закрывать школы и останавливать транспорт 2020-10-16 12:40 243
Когда антикоронавирусный препарат Ремдесивир прибудет из США в Украину 2020-10-16 11:39 246
В Украине за сутки выявили почти шесть тысяч новых случаев covid-19 2020-10-16 10:38 249
В Германии из-за быстрого распространения Covid-19 начали усиливать карантин 2020-10-16 09:12 279

Лента

15:28 За полгода из больниц Киева уволились уже семь тысяч медиков
14:47 Укрзализныця закрыла продажу билетов до города Сумы, но открыла Тернополь
14:15 Курс валют на сегодня: доллар постепенно растет, а евро снова падает в цене
13:43 У Зеленского нашли оправдание неожиданному вопросу о легализации наркотиков
13:16 Сепаратисты Донбасса снова пытаются спровоцировать ВСУ на ответный огонь
12:40 В Минздраве заявили, что не станут закрывать школы и останавливать транспорт
12:36 Захарченко считает необходимым избрание местных органов власти на Донбассе
КАРТА 12:15 Сегодня в Украину придут дожди, но похолодания ждать не стоит
11:39 Когда антикоронавирусный препарат Ремдесивир прибудет из США в Украину
11:14 Азербайджан вытеснил армию Армении из еще шести населенных пунктов в Карабахе