Коронавирус Когда антикоронавирусный препарат Ремдесивир прибудет из США в Украину

2020-10-16 11:39 246

Глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что антикоронавирусный препарат Ремдесивир поступит в области до конца следующей недели.

"Общее количество доз, которое мы закупаем - 1 миллион 410 тысяч. Сейчас закупка идет через международную организацию, которая выходит на рынок. У нас уже есть подтверждение около 100 тысяч доз, еще ждем 160 тысяч доз. Это за бюджетные средства, чтобы мы могли вакцинировать группы риска", - сказал Степанов в эфире ТВ, передает "РБК".

По его словам, количество доз препарата "Ремдесивир", которое закупает государство, рассчитано на 28 тысяч пациентов.

Напомним, летом американская фармацевтическая компания Gilead Sciences установила цену на производимый ею антикоронавирусный препарат ремдесивир — 390 долларов за флакон. Типичный пятидневный курс лечения в США включает шесть флаконов, что будет стоить 2340 долларов на пациента.

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